Тимошенко прогнозирует уничтожение украинской авиаотрасли

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что создание совместного предприятия российской Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским государственным авиастроительным концерном "Антонов" приведет к уничтожению отечественной авиационной отрасли.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в Житомире, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Украинские предприятия проектируют и строят самолеты, имеют рынки сбыта. Сегодня мы подписываем соглашение о совместном предприятии, и я убеждена, что после этого у нас, по сути дела, ничего не останется. Мы будем просто миноритарными акционерами в чужом счастье", - сказала она.