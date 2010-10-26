Увеличилась реализация бензина и дизтоплива через АЗС

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6305 единиц, в сентябре 2010 года увеличилась на 5,1%, по сравнению с сентябрем 2009 года, до 324,7 тыс. тонн, а дизельного топлива - на 5,9%, до 157,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 54,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

В сентябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,485 млрд. грн., из которой 3,217 млрд. грн. (71,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,268 млрд. грн. (28,3%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 октября на АЗС в остатках насчитывалось 140,5 тыс. тонн бензина и 58,6 тыс. тонн дизельного топлива.