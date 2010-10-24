«Шкода» врезалась в дерево: 1 погибший, 2 раненных

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения автомобиля с деревом сегодня ночью в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в аварии погиб водитель "Шкоды" - 23-летний симферополец.

Спасатели деблокировали двух девушек и молодого мужчину из искореженного автомобиля. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницы города.