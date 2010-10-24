Селин Дион родила близнецов

Певица Селин Дион в субботу родила мальчиков-близнецов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление медцентра, где наблюдается Дион.

Роды прошли успешно, но немного раньше срока - предполагалось, что сыновья Дион и ее мужа Рене Анжелила появятся на свет лишь в ноябре.

Дион удалось забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения. У певицы и ее супруга Рене Анжелила есть другой сын девяти лет.

Как сообщалось, несмотря на пополнение в семье, Дион не намерена прекращать творческую деятельность. В 2011 году певица планирует представить сольную программу в концертном зале казино Caesars Palace в Лас-Вегасе. Согласно контракту Дион будет давать сольные концерты в течение трех лет.

Лента.ру