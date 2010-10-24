США: ни одна страна не может оздоровить экономику девальвацией

Развитые страны пообещали предпринимать все усилия, чтобы избежать потенциально опасной девальвации валюты.

На встрече в г.Кенджув (Южная Корея) главы финансовых ведомств стран "Большой двадцатки" также высказали намерение проводить политику по снижению глобальных дисбалансов, угрожающих мировой экономике, передает Associated Press.

Накануне с подобным заявлением выступил глава американского Минфина Тимоти Гайтнер, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Он пообещал, что США не будут девальвировать доллар ради экспортеров. При этом добавив, что ни одна страна в мире не сможет оздоровить экономику через девальвацию. Эксперты отмечают, что своим выступлением министр прервал молчание американских властей по поводу падения доллара. Опасения возможной девальвации американской валюты появились относительно недавно, по мере того как другие государства ослабляют свои национальные валюты, пытаясь поддержать экспортеров.

В коммюнике по итогам встречи финансовой "двадцатки" министры финансов и главы центробанков G20 рекомендовали лидерам своих стран, которые встретятся в Сеуле в ноябре этого года, сделать приоритетным направлением вопросы финансового регулирования.

В частности отмечено, что необходимо "предпринять меры по повышению стандартов на национальном и международном уровне, таким образом, чтобы национальные власти последовательно осуществляли переход на мировые стандарты", что обеспечит равные условия и позволит избежать фрагментации рынков, протекционизм и регулятивного арбитража.

Кроме того, "финансовая двадцатка" предлагает "большой двадцатке" одобрить решение по разработке стандартов "Базель III", одобрить рекомендации Совета по финансовой стабильности увеличить интенсивность и эффективность надзора на финансовых рынках, а также утвердить принципы, процедуры и сроки реализации мер по смягчению рисков, связанных с работой системно значимых финансовых институтов и по решению проблемы компаний, которые "слишком велики, чтобы обанкротиться".

"Мы договорились внести в повестку Сеульского саммита дальнейшую работу по принципам макропруденциальной политики", - цитирует коммюнике РИА "Новости".

При этом предполагается активизировать деятельность в таких областях, как поиск и развитие инструментов, смягчающих последствия больших притоков капитала; реформа финрегулирования в странах с формирующимися рынками, с учетом их позитивной динамики, теневая банковская система и прозрачность финрынков.

Также министры финансов подчеркнули, что "восстановление мировой экономики продолжается, хотя оно хрупкое и неравномерное". "Рост экономики был высоким во многих странах с формирующимися рынками, но его темпы остаются скромным во многих странах с развитой экономикой", - говорится в коммюнике.

Финансовая G20 подчеркивает, что "риски остаются, и отличаются от страны к стране и от региона к региону, однако, учитывая высокую взаимозависимость между нашими странами в глобальной экономической и финансовой сферах, несогласованные действия приведут к ухудшению результатов для всех".