Украина использует возможности Беларуси в Таможенном союзе

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК надеется, что Беларусь сможет отстаивать интересы Украины на таможенном пространстве с Российской Федерацией и Казахстаном.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил в Киеве во время открытия украинско-белорусской ярмарки сельскохозяйственной продукции.

«Создан таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. И я думаю, что мы обязаны использовать возможности Беларуси, чтобы отстоять наши позиции на этом пространстве. Потому что Россия - достаточно масштабный, и намного лет наперед, потребитель сельскохозяйственной продукции. То есть, мы политически «используем» Беларусь в этом направлении», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также, по его словам, Беларусь опередила Украину в производстве сельскохозяйственной техники. «Мы отработаем систему лизингов. И конечно, Беларусь будет потребителем наших семян, потребителем новых сортов. И объединив усилие, здесь можно что-то сделать. Но главнее всего - это политическое лоббирование наших интересов на таможенном пространстве», - прибавил Н.ПРИСЯЖНЮК.