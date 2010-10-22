Неподалеку от Львова локомотив столкнулся с легковым авто: 2 погибших

Сегодня около 18.00 на железнодорожном переезде в поселке Брюховичи вблизи Львова локомотив столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Два человека погибли на месте происшествия. Также в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок в реанимационное отделение детской больницы Львова.

По данным пресс-службы Управления ГАИ, автомобиль «Мерседес» выехал на железнодорожный путь, по которому уже двигался локомотив. После столкновения локомотив протянул иномарку еще около 100 метров по колее от переезда.

Этот железнодорожный переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, но шлагбаума нет.