У Черновецкого знают, как порадовать Киев: новые тарифы будут намного выше

Начальник главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ отмечает, что запланированные для введения летом этого года тарифы на квартплату и содержания придомовых территорий, которые будут рассчитаны согласно постановлению Кабинета министров для каждого дома отдельно, будут значительно выше ныне действующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ сказал сегодня в интервью журналистам. По его словам, сегодня в КГГА проводятся расчеты тарифов на квартплату и содержание придомовых территорий согласно постановлению Кабмина. После завершения расчетов вопрос будет вынесен на сессию Киевского городского совета.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ проинформировал, что это около 11 тыс. тарифов, то есть соответственно по количества домов в городе. Он подчеркнул, что согласно этим расчетам два абсолютно одинаковых дома, которые стоят рядом, могут иметь абсолютно разные тарифы. В.ЯСТРУБИНСКИЙ подчеркнул, что ошибочно размер тарифов связывают с возрастом дома и его состоянием, и что, в первую очередь, размер тарифа будет зависеть от услуг, которые предоставляются жителям этого дома.

Кроме того, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, размер тарифа будет зависеть от размера придомовых территорий, от наличия детских или спортивных площадок на этой территории, от частоты уборки подъездов и тому подобное.

«И заранее говорю, что эти тарифы будут намного выше, чем те, которые есть на сегодняшний день», - подчеркнул В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

При этом он также отметил, что на сегодняшний день тарифы, которые были утверждены решениям Киевсовета, и которые действуют в столице на содержание придомовых территорий и квартплату с коэффициентом повышения 1,8, практически не перекрывают себестоимость содержания домов, и эта себестоимость не позволяет повысить качество предоставления услуг.

На вопрос журналистов, какой ожидать коэффициент повышения квартплаты, В.ЯСТРУБИНСКИЙ ответить не смог, поскольку еще не имеет всех подсчетов. «Я не знаю, проведем расчеты, тогда скажем», - сказал он.