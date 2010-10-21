Рейтинг автотранспортной «заторенности» украинских городов

В пятерку наиболее «заторенных» украинских городов вошли Киев, Львов, Ивано-Франковск, Днепропетровск и Тернополь.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который определил коэффициенты нагрузки на транспортные системы 26 городов, используя официальные данные областных ГАИ.

Коэффициент представляет собой соотношение общей протяжности улично-дорожной сети и количества зарегистрированных автотранспортных средств.

Чем меньше значение коэффициента, тем хуже ситуация с «пробками». Например, для столицы России (3580 км сети при 3,89 млн. автомобилей) он составляет 0,92. Впрочем, до московских проблем украинцам еще расти и расти. Даже Киеву, который занимает первое место в украинском рейтинге «заторенности» (1,75 км дорог на 1000 авто), чтобы опуститься до уровня Москвы, нужно еще 900 тысяч автомобилей.

Во Львове на тысячу машин приходится 2,01 км дорог, в Ивано-Франковске – 2,69, в Днепропетровске – 2,73, Тернополе – 3,18. Наименее проблемным среди больших украинских городов является Чернигов с коэффициентом 9,44 (62 тыс. авто на 585 км улично-транспортной сети).

Нелогично «благополучное» место Харькова (6,82 км дорог на 1000 авто) в рейтинге объясняется уникальностью его транспортной инфраструктуры - из-за отсутствия кольцевых дорог большинство транспортных потоков движется через центр, где улицы имеют низкую пропускную способность и плохое качество покрытия при практически полном отсутствии парковок, отмечает еженедельник.

В целом же, автотранспортные проблемы украинских городов, по мнению издания, вызваны не только уплотнением застройки и увеличением количества автомобилей. Не менее важен еще один фактор: для первых лиц государства, как и для первых лиц городов, перекрывают дороги, чтобы их кортежи могли беспрепятственно проехать куда нужно. Именно поэтому власть и не обеспокоена проблемой заторов и пробок, резюмируют «Комментарии:».