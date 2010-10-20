Кабмин дает деньги на украинский Euronews, но хочет отдачи от рекламы
Сообщает профильный департамент
Кабинет министров Украины выделил 85 млн. 572,4 тыс. грн. на создание украиноязычной версии международного телеканала Euronews.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 12 октября.
Согласно распоряжению, Государственный комитет телевидения и радиовещания должен провести правовую оценку проекта договора между Национальной телекомпанией и акционерным обществом с ограниченной ответственностью Euronews о создании украиноязычной версии международного канала Euronews, в котором предусмотрена трансляция и распространение на территории Украины местной украиноязычной версии международного канала Euronews (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и обеспечить заключение указанного договора.
Кроме того, предусматривается передать бюджетные назначения Министерства финансов по общему фонду государственного бюджета из бюджетной программы “Государственные капитальные расходы” в сумме 85 млн. 572,4 тыс. грн. Государственному комитету телевидения и радиовещания по бюджетной программе “Производство телерадиопрограмм для государственных потребностей” для создания украиноязычной версии международного канала Euronews.
Правительство поручило Госкомтелерадио в недельный срок разработать и представить Кабмину проект порядка использования в 2010 году средств, выделенных в государственном бюджете для создания украиноязычной версии Euronews.
Также правительство поручило Госкомтелерадио и Национальной телекомпании обеспечить продажу эфирного времени для размещения рекламы, информационных материалов во время трансляции местной украиноязычной версии международного канала Euronews без привлечения посредников.