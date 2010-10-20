Кабмин дает деньги на украинский Euronews, но хочет отдачи от рекламы

Кабинет министров Украины выделил 85 млн. 572,4 тыс. грн. на создание украиноязычной версии международного телеканала Euronews.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 12 октября.

Согласно распоряжению, Государственный комитет телевидения и радиовещания должен провести правовую оценку проекта договора между Национальной телекомпанией и акционерным обществом с ограниченной ответственностью Euronews о создании украиноязычной версии международного канала Euronews, в котором предусмотрена трансляция и распространение на территории Украины местной украиноязычной версии международного канала Euronews (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и обеспечить заключение указанного договора.

Кроме того, предусматривается передать бюджетные назначения Министерства финансов по общему фонду государственного бюджета из бюджетной программы “Государственные капитальные расходы” в сумме 85 млн. 572,4 тыс. грн. Государственному комитету телевидения и радиовещания по бюджетной программе “Производство телерадиопрограмм для государственных потребностей” для создания украиноязычной версии международного канала Euronews.

Правительство поручило Госкомтелерадио в недельный срок разработать и представить Кабмину проект порядка использования в 2010 году средств, выделенных в государственном бюджете для создания украиноязычной версии Euronews.

Также правительство поручило Госкомтелерадио и Национальной телекомпании обеспечить продажу эфирного времени для размещения рекламы, информационных материалов во время трансляции местной украиноязычной версии международного канала Euronews без привлечения посредников.