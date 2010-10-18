Жителю Ирана отрежут руку за кражу шоколада

Иранский судья постановил отрезать руку человеку, обвиненному в воровстве шоколадок из магазина сладостей. Кроме того, он проведет год в тюрьме.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на иранское новостное агентство ФАРС, мужчина был арестован в мае после того, как полиция обнаружила у него в машине 900 долларов наличными, три пары перчаток и большое количество шоколадок.

Ампутация руки - довольно распространенное наказание за бытовое воровство в Исламской Республике.

На прошлой неделе руки лишился еще один человек, приговоренный к экзекуции за два ограбления, совершенные в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.