Умер знаменитый ленинградский актер Виктор Ильичев (фото)

Заслуженный артист России Виктор Ильичев скончался в США на 65-м году жизни, сообщает блог при русскоязычном журнале "Флорида". По данным журнала, актер, проживавший в США с середины 90-х годов, скончался 8 октября во Флориде после тяжелой продолжительной болезни, пишет РИА новости.

Виктор Ильичев родился в 1946 году в Ленинграде и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где ведущим его курса был выдающийся театральный режиссер Георгий Товстоногов.

За время работы в кино Ильичев снялся более чем 50 фильмах, среди которых такие известные, как "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Трое в лодке, не считая собаки", "Инспектор ГАИ", "Зеленый фургон", "Витя Глушаков - друг апачей", "Гений".