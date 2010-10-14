Суд запретил марш за признание УПА в Киеве

13 октября поздно вечером Окружной административный суд города Киева запретил Всеукраинскому объединению «Свобода» проводить марш за признание УПА по Крещатику, на Майдане Незалежности и Европейской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», представитель ВО «Свобода» в суде, председатель Киевской городской организации объединения Андрей ИЛЬЕНКО, комментируя это решение, заявил: «Решение суда для нас не стало неожиданностью. Власть и в прошлые годы, чтобы не допустить проведения марша УПА на Крещатике и Майдане, использовала мариганалов-украинофобов из Компартии и ПСПУ, и якобы по их требованию запрещала эту праздничную патриотическую акцию. Теперь при власти откровенные украинофобы, для которых ненавистно все украинское – язык, культура, традиции, история, герои. Несмотря на это, хочу заверить, что Марш за признание УПА непременно состоится. Приглашаю всех киевлян и гостей столицы прийти 14 октября в 16 часов к памятнику Шевченко и отдать дань памяти героям Украинской повстанческой армии, всем борцам за свободу Украины».