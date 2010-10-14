Сегодня - праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня православная и греко-католическая церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В основу праздника положен сказание о явлении Божьей Матери в 910 году во Влахернскому храме в Константинополе (где хранилась риза Пресвятой Девы Марии, ее главный покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке).

В те дни Константинополь был в осаде язычников: городу угрожало разрушение. Во время воскресной всенощной, когда храм был переполнен молившимися людьми, святой Андрей увидел Пресвятую Богородицу, шедшую по воздуху и осеняемую ярким светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Ее сопровождали святой Креститель Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Во время этого явления Пресвятая Дева со слезами вознесла молитву о спасении людей от невзгод и страданий, потом, подойдя к Престолу, продолжила молитву, закончив которую, сняла со своей головы белый покров (омофор) и простерла его над людьми, молившимися в храме, защищая их от врагов - видимых и невидимых.

Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, взывающих к его пресвятому имени и просящих о ее заступничестве. Когда Богоматерь оставила церковь, покров стал невидимым, но в храме оставалась благодать, взошедшая с Богородицей.

Хотя сказание, положенное в основу праздника, связано с Византией, в греческий церковный календарь Покров не вошел. На Руси праздник в честь Покрова Божьей Матери был установлен святым князем Андреем Боголюбским - сыном Юрия Долгорукого.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи.

После Покрова и до начала Филипповского поста, 28 ноября, украинцы традиционно гуляли свадьбы. Считается, что молодых, которые заключают в это время брак, Богородица берет под свой покров, и в семье будут царить любовь и согласие.

В быту праздник издавна связывали с окончанием полевых работ, с поворотом к зиме.

До Покрова завершали все работы на полях и проводили осенние ярмарки.

Казаки издавна считали Богородицу своей заступницей и покровительницей. В Украине 14 октября отмечают государственный праздник - День украинского козачества.