Мошенники переводили в наличные фальшивые электронные доллары

В Житомирской области СБУ пресекла деятельность группы лиц, причастных к незаконному введению в международную электронную платежную систему поддельных денег и их легализации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ Украины в Житомирской области.

Криминальные схемы внедрили двое 27-летних граждан Украины – жители Киева и Луганска.

Через обменные пункты электронных титульных знаков они вводили в одну из международных электронных платежных систем высококачественные фальшивые банкноты номиналом 100 дол. Чтобы запутать маршруты поступления средств и скрыть их назначение, мошенники проводили ряд финансовых операций. После этого уже в другом населенном пункте они переводили электронные деньги в наличные.

Таким образом мошенники успели провернуть аферу в Киеве, Харькове и Луганске и получить около 17 тыс.

Досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении правонарушителей, завершено.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело передано в суд.