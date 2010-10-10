Завтра в некоторых областях Украины - без осадков

11 октября в Украине будет преимущественно дождливая погода, только в западных и северных областях без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет северо-западным, 7-12 м/с, днем в северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, днем 8-13°тепла, в южной части ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве и области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. По г. Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.