На Майдане Незалежности собралось около тысячи сторонников правящей коалиции

На Майдане Незалежности в Киеве собралось около тысячи сторонников правящей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие стоят преимущественно под флагами Коммунистической партии Украины и Партии регионов. На данный момент на сцене пока что никто не выступает.

Для людей, собравшихся на Майдане, на экранах, расположенных по обе стороны от сцены, демонстрируют повтор одного из предыдущих митингов на Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты - члены Коалиции национального единства намерены проинформировать своих сторонников об итогах сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады и выразить свою точку зрения относительно текущей ситуации в стране.

По информации пресс-службы Партии регионов, в мероприятии ожидается участие до 15 тысяч человек.

По данным пресс-службы, с 15.00 до 18.00 на Майдане будут выступать депутаты парламентской фракции Партии регионов, представители парламентской Коалиции.

С 18.00 до 20.00 состоится концерт.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что не располагают информацией о том, будет ли принимать участие в сегодняшнем митинге лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

В пресс-службе также сообщили, что на других митинговых площадках Киева (площади возле ЦИК и ВР) сегодня массовых мероприятий не планируется. Основное движение возле Центризбиркома и парламента начнется во вторник-четверг, отметил представитель пресс-службы.