В международную группировку хакеров входили 20 жителей Украины

Сотрудники СБУ совместно со своими коллегами из США, Великобритании и Нидерландов ликвидировали транснациональную преступную группировку, которая примерно за год украла из банковских счетов иностранных финансовых учреждений почти 40 млн. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления СБУ по информационной безопасности Александр ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ.

В частности, по его словам, в Украине прекращена незаконная деятельность украинской ячейки этой группировки, к которой причастны около 20 лиц из разных регионов государства. Как отметил А.ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, эти лица, большей частью молодые, являются специалистами в области информационных технологий. Схема преступления заключалась в том, что заинтересованные лица поражали вирусами программное обеспечение компьютеров, из которых осуществляется управление расчетными счетами, и похищали персональные коды доступа к этим счетам. После этого, используя полученную персональную информацию, преступники перечисляли украденные деньги на счета украинских банковских учреждений или переводили в наличные с использованием международных электронных платежных карт.

Как отметил А.ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, больше всех в результате такой деятельности финансовых потери понесли банковские учреждения США и Западной Европы. Что касается украинских банков, то пока такой информации у правоохранительных органов нет. Украденные деньги распределялись участниками группировки между собой в зависимости от степени участия каждого в деле. В частности, часть средств направлялась на «развитие» деятельности ОПГ, на приобретение движимого и недвижимого имущества, автотранспорта, драгоценностей и т. п.

Во время проведения обысков у фигурантов дела изъято компьютерное оборудование общей стоимостью почти 100 тыс. дол., деньги, ценные вещи, драгоценности.

Изъятое оборудование направленно на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.