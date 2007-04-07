Минобороны отвечает коммунистам: все в полной готовности... и пасхи, и писанки

Министерство обороны Украины опровергает заявление Коммунистической партии Украины о подготовке батальона обеспечения учебного процесса Львовского Института Сухопутных войск для подавления в Киеве гражданских акций.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении управления пресс-службы Минобороны.

“Управление пресс-службы Министерства обороны Украины, пользуясь случаем, поздравляет своих коллег из самой старой политической партии с Пасхой и сообщает, что подразделения с упомянутым названием вообще нет в штате Института Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника», - отмечает пресс-служба Минобороны.

“Курсанты его находятся в кратковременном отпуске по случаю праздника, а военнослужащие, которые остались для несения внутренней службы, выполняют свои обязанности, а свободные - готовятся к Пасхе”, добавляется в сообщении.

В частности, утром в храме, который расположен на территории института, началась служба для прихожан – офицеров с семьями и солдат.

“В полной же готовности - пасхи, писанки с узорами и настоятель местного храма отец Степан. Следовательно, с Пасхой, уважаемые!!!”, - добавляет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, пресс-служба КПУ распространила сообщение о том, что якобы «батальон обеспечения учебного процесса Института Сухопутных войск находится в состоянии повышенной готовности и получил боевой комплект в соответствии с требованиями военного времени». Он же, по утверждению, пресс-службы, имеет «оперативный план подавления в городе Киеве гражданских акций поддержки законно избранного парламента».