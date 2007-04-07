Кивалов заявляет, что судовая система в опасности из-за Ющенко

Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО намерен освободить от должности ряд судей, причастных к резонансным решениям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Я, председатель комитета по вопросам правосудия, заявляю: судебная система - в опасности. Источник опасности – Президент Украины», - сказал С.КИВАЛОВ.

«Сегодня днем, из достоверных источников, мне сообщили о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО пытается расправиться с самыми честными и принципиальными судьями», - добавил он.

С.КИВАЛОВ прогнозирует, что, возможно, Президент «на днях выдаст ряд специфических указов».

В частности, сказал С.КИВАЛОВ, Президент Украины готовит освобождение от должности председателя Киевского апелляционного суда Антона ЧЕРНУШЕНКО и отмену своего указа о назначении Павла ВОВКА судьей Киевского окружного суда.

Не «пощадил Президент и председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА», - подчеркнул С.КИВАЛОВ.