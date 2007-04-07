Кивалов заявляет, что судовая система в опасности из-за Ющенко
Депутат прогнозирует ряд "специфических указов"
Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО намерен освободить от должности ряд судей, причастных к резонансным решениям.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
«Я, председатель комитета по вопросам правосудия, заявляю: судебная система - в опасности. Источник опасности – Президент Украины», - сказал С.КИВАЛОВ.
«Сегодня днем, из достоверных источников, мне сообщили о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО пытается расправиться с самыми честными и принципиальными судьями», - добавил он.
С.КИВАЛОВ прогнозирует, что, возможно, Президент «на днях выдаст ряд специфических указов».
В частности, сказал С.КИВАЛОВ, Президент Украины готовит освобождение от должности председателя Киевского апелляционного суда Антона ЧЕРНУШЕНКО и отмену своего указа о назначении Павла ВОВКА судьей Киевского окружного суда.
Не «пощадил Президент и председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА», - подчеркнул С.КИВАЛОВ.