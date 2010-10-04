«Херсонес Таврический» может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» имеет хорошие шансы в ближайшие годы быть включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил генеральный директор заповедника Леонид МАРЧЕНКО.

По его словам, на сегодня заповедник достаточно успешно продвигается к этой цели.

Вместе с тем, чтобы «Херсонес Таврический» был номинирован в этот список, необходимо выполнить целый ряд условий, отметил Л.МАРЧЕНКО.

«Если говорить о подвижках, то мы вместе с Министерством культуры Украины разработали программу управления, программу консервации объектов, которая еще будет дорабатываться», - сообщил гендиректор.

Кроме того, по его словам, заповедник «уже получил решения и госакты на 17 из 22 земельных участков, в том числе по трем участкам - в текущем году. Рассчитываем получить госакты по еще 2-3 участкам, в том числе по участку, на котором находится крепость Чембало в Балаклаве».

Вместе с тем, отметил Л.МАРЧЕНКО, есть еще ряд нерешенных вопросов. Прежде всего, на правительственном уровне пока не утверждена концепция развития Херсонеса, определяющая, какие необходимо произвести работы (например, берегоукрепительные, консервация, создание археологического парка) и так далее.

Затем нужно будет утвердить государственную программу по развитию «Херсонеса Таврического» по годам и по объектам.

«Программа развития Херсонеса - это как показатель отношения государства к тому, что оно номинирует», - считает Л.МАРЧЕНКО.

Он также убежден в необходимости утверждения региональной программы по развитию заповедника.

Кроме того, необходимо полностью решить вопрос с границами Херсонеса, отметил руководитель заповедника.

В то же время Л.МАРЧЕНКО считает, что заповедник имеет «хорошие шансы в ближайшие годы все эти вопросы решить».

Справка УНИАН. Сейчас в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО всего три украинских памятника: собор Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями, Киево-Печерская Лавра и исторический центр Львова. Еще два объекта имеют трансграничный статус - это Геодезическая дуга Струве и буковые пралеса Карпат.

Украина добивается, чтобы Национальный заповедник «Херсонес Таврический», наряду с другими объектами, вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.