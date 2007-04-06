Юридический советник Ющенко о превращении судебных решений в фарс

В интервью УНИАН советник Президента Украины Николай ПОЛУДЕННЫЙ назвал «юридически не обоснованным» решение Феодосийского городского суда о приостановлении действия указа Президента, подчеркнув, что это решение является незаконным.

При этом он напомнил, что в Конституционном суде Украины открыто производство о конституционности этого указа.

По словам Н.ПОЛУДЕННОГО, суд общей юрисдикции не мог не учитывать этого фао кта. При этом он отметил, что в соответствии с административным судопроизводством суды общей юрисдикции не могут рассматривать вопрос о конституционности указов Президента. «Суд нарушил правила Кодекса административного судопроизводства», - подчеркнул Н.ПОЛУДЕННЫЙ.

По его мнению, было бы неплохо, если бы Высший совет юстиции соответствующим образом отреагировал на такого рода решение. Н.ПОЛУДЕННЫЙ при этом напомнил, что член ВСЮ Сергей КИВАЛОВ отреагировал на решение Печерского суда о приостановлении действия постановления ВР относительно ЦИК молниеносно.

Также он напомнил, что вчера Верховная Рада приняла решение уволить судью Мукачевского райсуда Владимира МОНИЧА, который в свое время запретил публиковать закон о Кабмине председателю ВР Александру МОРОЗУ.

«То есть, по сути, эта вся эпопея является не более, чем политическим фарсом», - считает советник Президента.

Он также подчеркнул, что решение Феодосийского суда не имеет юридической силы, поскольку судьи должны были отказать в открытии производства на основании того, что Конституционный суд уже рассматривает данный вопрос.

Как сообщал УНИАН, представление в КС о соответствии Конституции Указа Президента о роспуске Верховной Рады внесли 53 народных депутата.