Список разыскиваемых за хищение 70 млн долл. из банков США

Федеральное бюро расследований США опубликовало список лиц, разыскиваемых за хищение 70 млн долл. из банков США. Среди обвиняемых граждане России, Молдавии, Украины, Белоруссии, Казахстана. Им инкриминируется и совершение ряда других преступлений - отмывание денег, подделка паспортов и других документов, удостоверяющих личность, а также кража персональных данных.

Согласно списку ФБР, который приводит РосБизнесКонсалтинг, в числе разыскиваемых: Илья Карасев, Лилиан Адам, Марина Опреа, Кристина Извекова, Софья Дикова, Артем Цыганков, Каталина Кортац, Ион Волосчиуч, Артем Семенов, Юлия Клепикова, Максим Панферов, Николай Гарифулин, Дорин Кодрену, Юлия Шпирко, Альмира Рахматулина, Станислав Расторгуев. Согласно сообщению ФБР, один из подозреваемых - Дмитрий Сапрунов уже пойман.

Операция по поимке хакеров началась весной 2009 г., когда одновременно с 46 банковских счетов были несанкционированно сняты деньги.

Сообщается, что преступники использовали компьютерный вирус Zeus Botnet для того, чтобы получить доступ к номерам счетов и паролям. Жертвами хакеров стали американские граждане, предприниматели и некоммерческие организации. Похищенные деньги переводились в Гонконг, Сингапур и на Кипр.

Разоблачение сети хакеров стало возможным благодаря сотрудничеству США, Украины, Нидерландов и Великобритании, сообщил на пресс-конференции в пятницу замдиректора ФБР по вопросам кибербезопасности Гордон Сноу.