На азовских курортах продавали фальшивую водку, сделанную бомжами?

В Запорожской области выявлен подпольный завод, на котором подделывалась водка ряда ликеро-водочных предприятий Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области, нелегальное производство осуществлялось на территории одного из гаражных кооперативов Мелитополя и выпускало фальсификат массово.

"В ходе обыска налоговики обнаружили около 5 тонн спирта в бочках емкостью по 250 литров, а также 7286 бутылок водочного фальсификата с этикетками известных украинских производителей алкоголя Донецка, Кировограда, Александрии и Золотоноши: псевдоводки "Пшеничная", "Русская", "Белый лебедь", "Московская", "Александрийская с перцем", сообщили в управлении, отметив, что "для изготовления фальсификата использовалось промышленное оборудование".

При этом изготавливалась поддельная водка "в антисанитарных условиях асоциальными элементами", а реализовывалась на курортах на побережье Азовского моря, мелким оптом в малоприметных ларьках и киосках".

Действия владельца подпольного производства квалифицируются как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт алкогольной продукции) и ч. 1 ст. 216 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных или полученных марок акцизного сбора).