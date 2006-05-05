Руководить Наблюдательным советом ХТЗ будет юридическое лицо

Акционеры ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» избрали нового председателя Наблюдательного совета Общества. Отныне руководство Наблюдательным советом будет осуществлять юридическое лицо - ООО «ПРОФМАШ-СМ».

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник генерального директора ХТЗ Геннадий ТОПОРКОВ, по решению собрания, состоявшегося в апреле, состав Наблюдательного совета, в который теперь входит четыре представителя, обновлен на 50%.

Собрание акционеров рассмотрело весь спектр вопросов, связанных с итогами работы предприятия в 2005 г. и основными направлениями деятельности в 2006 г., внесло изменения в Устав Акционерного общества, а также провела выборы в органы управления и контроля ОАО «ХТЗ».

Как сообщал УНИАН, акционеры избрали генерального директора ОАО «ХТЗ”. Им стал Андрей КОВАЛЬ, который раньше занимал должность исполняющего обязанностей гендиректора этого предприятия.

ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе» продолжает оставаться одним из мощнейших специализированных предприятий в Украине и СНГ по производству серийных колесных и гусеничных сельскохозяйственных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и универсальных машин мощностью от 35 до 200 л.с., на которые можно агрегатировать более 250 наименований сельскохозяйственных орудий производства Украины и России, а также иностранных фирм.