Несколькотысячная колонна блокировала движение в центре Киева (добавлено фото)

В Киеве колонны сторонников коалиции заняли проезжую часть улицы Грушевского и двигаются к Крещатику.

Как передает корреспондент УНИАН, несколькотысячной колонной, в которой участники акции под флагами Партии регионов, СПУ, КПУ и национальными флагами Украины, управляют через громкоговоритель. Сторонники коалиции стремительно идут в сторону Площади Независимости.

Движение транспорта на Европейской площади и улице Грушевский блокировано.

Фото Наталии Давиденко