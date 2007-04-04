Несколькотысячная колонна блокировала движение в центре Киева (добавлено фото)
12:15, 04 апреля 2007Общество
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Сторонники коалиции идут на Майдан
В Киеве колонны сторонников коалиции заняли проезжую часть улицы Грушевского и двигаются к Крещатику.
Как передает корреспондент УНИАН, несколькотысячной колонной, в которой участники акции под флагами Партии регионов, СПУ, КПУ и национальными флагами Украины, управляют через громкоговоритель. Сторонники коалиции стремительно идут в сторону Площади Независимости.
Движение транспорта на Европейской площади и улице Грушевский блокировано.
Фото Наталии Давиденко
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