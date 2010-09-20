Защитники зеленых и спортивных зон зовут выйти маршем на Крещатик

Защитники зеленых зон Киева завтра, в День мира, проведут костюмированное шествие по Крещатику.

Как сообщает интернет-портал общественного движения “Сохрани старый Киев”, участники акции “В защиту Олимпийского парка” пройдут от здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22 к Министерству по делам семьи, молодежи и спорта Украины на ул. Эспланадная, 42.

Организаторы призывают всех небезразличных принять участие в акции, одеться в спортивный костюм, взять с собой свои любимые спортивные атрибуты: теннисную ракетку, мяч, шахматную доску, байдарку, велосипед и т. п. и прийти в 15.00 на Майдан Незалежности к Главпочтамту.

“Не дадим уничтожить Олимпийский парк Киева и “Крижинку”, с Гимнастическим дворцом, с теннисными кортами, с вековыми дубами!”, - призывают активисты.

В сообщении отмечается, что это будет первая акция движения “В защиту парковых и зеленых зон, спортивных и художественных средоточений, культурно-образовательных и оздоровительных заведений” в столице.

Как сообщалось, в рамках подготовки столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года вокруг НСК "Олимпийский" предусматривается создать так называемую "зону гостеприимства". В связи с этим предусматривается снос спортивных объектов малого государственного предприятия “Теннисные корты” и госпредприятия "Ледово-тренировочный каток “Крижинка”.

12 июля заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ депутатский запрос, касающийся уничтожения указанных спортивных объектов. Запрос был сделан как отзыв на многочисленные обращения спортсменов, которые обеспокоены тем, что на время Евро-2012 базы их подготовки закрываются, несмотря на то, что до сих пор не утвержден план их возобновления и дальнейшего развития.

Вице-спикер в своем запросе отметил, что Минспорта мотивирует необходимость уничтожения теннисных кортов и ледового катка требованиями УЕФА с целью создания “зоны гостеприимства” вокруг стадиона, где будут проводиться матчи Евро-2012. Вместо этого, представители Министерства обещают восстановить или создать новые спортивные объекты соответствующего профиля. Однако, по данным Н.ТОМЕНКО, создание таких объектов пока не предусмотрено ни одной государственной программой.

Заместитель председателя ВР попросил премьера приостановить уничтожение спортивных объектов МГП “Теннисные корты” и ЛТК “Крижинка” до утверждения программ по их восстановлению или строительству новых объектов соответствующего профиля с определением необходимых объемов и источников финансирования.