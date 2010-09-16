Решение по Николаевскому морпорту устроило всех?

Ситуация в ГП «Николаевский морской торговый порт» стабилизировалась, сообщает сайт Морские бизнес-новости Украины.

Как стало известно МБНУ, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО принял отставку начальника Николаевского МТП Василия КАПАЦЫНЫ. Одновременно ему предложена должность советника министра транспорта и связи. «Это решение принималось на самом высоком государственном уровне, при непосредственном участии губернатора Николаевской области Николая КРУГЛОВА, – сообщил сайту источник в Минтранссвязи.

С 17 сентября и. о. начальника Николаевского порта назначен Василий ИВАНЮК.

«Это взвешенное и дальновидное решение министра транспорта и связи К.ЕФИМЕНКО с одобрением встречено в трудовом коллективе, оно, безусловно, разрядило напряжённую обстановку и стабилизировало ситуацию на предприятии, – говорят в порту. - Это редкий случай, когда принятое решение устраивает практически всех. В.КАПАЦЫНА, один из самых успешных и грамотных менеджеров, остается в морской отрасли, и его опыт и знания будут, безусловно, востребованы».

Как отмечает МБНУ, «инвестиционные проекты в порту, в том числе финансируемые «Бунге» и «Метинвестом», в этом году будут доведены до завершения. Министр получил эффективного советника, который будет заниматься практическими делами морской отрасли страны. Губернатор Н.КРУГЛОВ сохранил стабильность на ведущем предприятии области, особенно важную накануне местных выборов. Его позиция обеспечит Партии регионов поддержку многотысячного коллектива».

По информации сайта, В.ИВАНЮК имеет опыт работы на руководящих должностях в морских портах и соответствующее профильное образование. В последнее время он занимал должность начальника самостоятельного подразделения НМТП (Портопункт «Очаков»), которое ведёт перспективные проекты по стратегическому развитию порта. Назначение В.ИВАНЮКА на должность начальника порта обеспечит стабильность и преемственность в руководстве портом, считают на предприятии.

Как сообщал УНИАН, в августе с. г. в Николаевском морском торговом порту было объявлено предзабастовочное положение в связи с информацией об увольнении с должности начальника НМТП В.КАПАЦЫНЫ.

Такое решение было принято на митинге, который состоялся 10 августа на предприятии. Участники митинга протестовали против действий Минтранссвязи издавшего приказ приказ об отстранении от выполнения своих обязанностей начальника порта В.КАПАЦЫНЫ и назначении исполняющего обязанности, что было сделано до окончания работы на предприятии комиссии КРУ.