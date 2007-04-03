Погода на Пасху

Завтра в Крыму и Приазовье, а днем и в западных, северных и местами в центральных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, днем 9-14° тепла; в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

5-6 апреля - переменная облачность. 5 апреля на Левобережье и в южных областях, 6 апреля на крайнем востоке страны, местами в северных и западных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, в восточных областях, Крыму и Приазовье юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей и в Крыму до 7° тепла, 5 апреля в западных и местами в северных областях 2-5° мороза; днем 8-13° тепла (5 апреля в северных областях 5-10°), 6 апреля в южной части местами 14-17°.

7-8 апреля - преимущественно без осадков, только утром и днем 8 апреля в северных и восточных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, на юге до 7° тепла; днем в северных и восточных областях 6-12° тепла, на остальной территории 9-15°.

В Киеве и области в среду во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°; по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

5-6 апреля - без осадков, только днем 6 апреля местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура 5 апреля ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; 6 апреля ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

7-8 апреля - без осадков, только утром 8 апреля небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.