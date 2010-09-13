Один из начальников "Киевзеленстроя" растратил бюджетных 10 миллионов?
17:29, 13 сентября 2010Общество
1203 0
По представлению прокуратуры правоохранительные органы разыскивают одного из руководителей коммунального объединения «Киевзеленстрой» Олега ЛУКАША, которого подозревают в растрате 10 млн. грн. бюджетных средств
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель столичного прокурора Владимир МОЛОДЫК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter