Азаров отчитывается о низкой инфляции и росте поступлений в бюджет

Правительство рассчитывает, что уровень инфляции в марте составит меньше 0,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на ночном заседании правительства.

“По итогам первого квартала сохраняются высокие темпы роста экономики, и по предварительным данным, мы выйдем на параметр инфляции менее 0,7%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что в первом квартале 2007 года поступление доходов в бюджет увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. «Министерство финансов делает расчеты об увеличении во втором полугодии уровня зарплаты в области здравоохранения и образования», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в феврале 2007 года (февраль к февралю) составила 0,6%, в январе-феврале - 1,1%.

Инфляция в Украине в январе 2007 года (январь к январю) составила 0,5%.