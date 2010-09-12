Скончался известный французский кинорежиссер Клод Шаброль.

Он умер в Париже сегодня утром в возрасте 80-ти лет, сообщила парижская мэрия.

Начинал в середине 1950-х годов в журнале «Кайе дю синема» как кинокритик вместе с Трюффо, Годаром, Ромером, Риветтом - будущими лидерами «новой волны», а его первая лента «Красавчик Серж» (1958) стала манифестом нового кинодвижения.

Приверженец «чёрного детектива», он использовал жанровые каноны для показа широкой картины общества. Остросюжетная фабула в этих фильмах была необходима для того, чтобы вскрыть лицемерие и нередко криминализированность человеческих отношений.

Клод Шаброль снял более пятидесяти картин. Его последний фильм - «Беллами» с Жераром Депардье в главной роли - вышел в 2008 году.