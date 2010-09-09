Телеканал TBi подозревают в незаконых «прослушках» - прокуратура завела дело

Прокуратура Киева вчера возбудила уголовное дело по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего исполнительного директора телеканала TBi Евгения Яковича и советника одного из учредителей канала Владимира Гусинского – Игоря Малашенко. Последний утверждает, что его телефонные разговоры были незаконно записаны с использованием оборудования телекомпании TBi и при участии ее сотрудников. Гендиректор телекомпании Николай Княжицкий заявил Коммерсанту-Украина, что впервые об этом слышит.

Как стало известно изданию, уголовное дело #50-5876 возбуждено по ч. 2 ст. 163 ("нарушение тайны телефонных разговоров, осуществленное с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации"), ст. 182 ("нарушение неприкосновенности личной жизни") и ч. 2 ст. 359 УК ("незаконное использование специальных технических средств получения информации, осуществленное по предварительному сговору группой лиц").

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, с заявлением о нарушении тайны телефонных разговоров в прокуратуру Киева обратился адвокат, действующий в интересах господ Малашенко и Яковича. О нарушении их прав стало известно в ходе рассмотрения находящегося сейчас в производстве Верховного суда штата Нью-Йорк (США) иска New Media Holding Сompany, принадлежащей господину Гусинскому, к соучредителю телеканала TBi Константину Кагаловскому. Иск был подан 14 декабря 2009 года. В нем Владимир Гусинский обвиняет Константина Кагаловского в незаконном присвоении 50% телеканала TBi.

Из постановления следует, что 19 августа во время рассмотрения дела адвокатами господина Кагаловского были предоставлены аудиофайлы телефонных разговоров граждан Российской Федерации Игоря Малашенко и Евгения Яковича, которые представители господина Кагаловского собираются использовать в качестве доказательств. "При этом из записи телефонных разговоров усматривается, что они осуществлялись на территории Украины, вероятно, в Киеве. Абоненты, чьи разговоры зафиксированы на предоставленных записях, в момент общения находились в разных государствах, то есть на существенном расстоянии друг от друга, что указывает на применение во время получения информации специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации",– говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Коммерсант-Украина обратился за разъяснениями к руководству TВi, однако там от комментариев отказались. "Я никак не могу это прокомментировать, потому что первый раз об этом слышу",– сказал Ъ генеральный директор TВi Николай Княжицкий.