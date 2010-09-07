Кабмин выделил Конституционному Суду 224 тыс. грн.

Кабинет министров Украины передал 224,1 тыс. грн. бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в государственном бюджете на 2010 год по программе "Государственные капитальные расходы", Конституционному Суду на обеспечение конституционной юрисдикции в Украине.

Текст соответствующего распоряжения за № 1763-р от 2 сентября 2010 года размещен на Правительственном портале.

По решению правительства, передача бюджетных назначений будет осуществлена в пределах расходов развития.

Кабинет министров поручил Министерству финансов внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета Украины на 2010 год.