У украинских нотариусов сегодня первый профессиональный праздник

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ поздравил украинских нотариусов с профессиональным праздником - Днем нотариата, который в этом году в Украине отмечается впервые.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В Украине на сегодняшний день существует 816 государственных нотариальных контор и 27 государственных нотариальных архивов, в которых трудятся 1 тыс. 462 государственных нотариуса, и 642 нотариальных округов, где работают 5 тыс. 202 частных нотариуса. По статистике, средняя нагрузка на одного нотариуса составляет почти 2 тыс. 500 действий в год, отметили в Минюсте.

Как говорится в сообщении, в последние годы наблюдается явное, почти в четыре раза, увеличение осуществляемых действий нотариусами, которые непосредственно занимаются частной нотариальной деятельностью. В прошлом году государственные нотариусы взыскали государственной пошлины на сумму 101 624 756 грн., а частные нотариусы получили за совершение нотариальных действий 1 200 254 905 грн. Из последней суммы оплачено налогов в бюджет 101 125 150 грн. и дополнительно взносов в Пенсионный фонд 76 380 917 грн.

Как сообщалось, профессиональный праздник для нотариусов - День нотариата, который теперь ежегодно будет отмечаться 2 сентября, был введен указом Президента от 22 февраля 2010 года в поддержку инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты.