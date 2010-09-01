Программа госвизита Президента Украины в Китай

С 1 по 5 сентября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит государственный визит в Китайскую Народную Республику и официальный визит в Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, визит проходит по приглашению Председателя КНР ХУ Цзиньтао и будет способствовать активизации дальнейшего украинско-китайского диалога на высшем уровне, выводу украинско-китайских отношений на уровень стратегического партнерства, созданию политического фундамента для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, которые представляют взаимный интерес для обеих стран, и достижению договоренностей с руководством КНР об активизации взаимодействия в перспективных областях экономики, а также в торговле и инвестиционной сфере.

2-3 сентября Президент Украины будет находиться в Пекине, где планируется проведение комплексных переговоров с председателем КНР ХУ Цзиньтао и встреч с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР У Банго и премьером Государственного совета КНР ВЕНЬ Цзябао. В ходе упомянутых встреч будет обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества и определен алгоритм совместных действий на перспективу.

Глава государства также выступит на украинско-китайском бизнес-форуме, участие в котором будут принимать ведущие представители деловых кругов Украины и Китая.

Кроме этого, предусматривается торжественная церемония передачи Президентом Украины Национальной библиотеке Китая факсимиле копии Пересопницкого Евангелия.

4 сентября 2010 года глава государства посетит Специальный административный район КНР (САР) Сянган (Гонконг), а 5 сентября - город Шанхай.

В ходе официального визита Президента Украины в Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг) предусмотрено проведение переговоров с главой Специального административного района КНР Сянган Дональдом ЦАНГОМ. Кроме этого, глава государства примет участие в бизнес-ланче с ведущими предпринимателями Гонконга, ознакомится с гонконгским портовым хозяйством, включая контейнерные терминалы, а также посетит Гонконгскую биржу.

Во время пребывания в Шанхае В.ЯНУКОВИЧ посетит Международную выставку «Экспо-2010», где, в частности, осмотрит национальные павильоны Украины и Китая, а также научно-исследовательский и конструкторский центр компании «Хуавей» – одного из мировых лидеров в области производства телекоммуникационного оборудования, где проведет встречу с руководством компании.

В ходе визита Президента Украины в КНР также планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества и реализацию конкретных проектов, в частности: Совместного заявления глав двух государств о всестороннем повышении уровня китайско-украинских отношений дружбы и сотрудничества; Основных направлений украинско-китайских отношений (Дорожная карта) на 2010–2012 годы; Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений; Программы украинско-китайского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2011-2015 годы; Протокола между Государственной таможенной службой Украины и Государственной таможенной администрацией Китайской Народной Республики о взаимной помощи в проверке достоверности задекларированной стоимости товаров; Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством КНР о предоставлении правительством Украины безвозмездной помощи; Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством САР Сянган (Гонконг) КНР о взаимной отмене виз; Соглашения между Государственной таможенной службой Украины и Департаментом таможенных сборов и акцизов САР Сянган (Гонконг) о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах и другие.

В пресс-службе главы государства также отметили, что в ходе визита планируется достижение договоренностей о привлечении мощных инвестиционных и технологических возможностей Китая и его административных единиц для обеспечения модернизации украинской экономики, развития инфраструктуры, учреждения конкретных масштабных совместных проектов, в частности в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также принятие решений относительно расширения возможностей для доступа украинских товаров, услуг и технологий на китайский рынок с целью наращивания объемов двусторонней торговли, в частности – украинского экспорта.

Также планируется достижение ряда договоренностей в политической и гуманитарной сферах, в частности, о подготовке Договора о стратегическом партнерстве между Украиной и Китаем, активизации двусторонних контактов на высшем уровне, оживлении образовательных обменов и тому подобное.

По данным пресс-службы Президента, в 2009 г. объемы двусторонней торговли товарами между Украиной и Китаем сократились на 32,2%, по сравнению с 2008 г., и составили 4,17 млрд. дол. США. В то же время, украинский экспорт вырос на 61,8%, по сравнению с 2008 г. (в основном, за счет роста экспортных поставок черных металлов и руды), и достиг 1,43 млрд. дол. США, а импорт сократился почти в 2,5 раза относительно 2008 г. и составил 2,73 млрд. дол. США. Отрицательное сальдо Украины в торговле с КНР в 2009 г. сократилось из свыше 5 млрд. дол. США до 1,3 млрд. дол. США.

В январе-июне 2010 г. товарооборот товарами между Украиной и КНР вырос на 22,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., и достиг 2,34 млрд. дол. США. Украинский экспорт составлял 495,6 млн. дол. США (-39,2%), а импорт с КНР – 1,84 млрд. дол. США (вырос в 1,6 раза). Отрицательное сальдо в торговле Украины с КНР за первые шесть месяцев 2010 г. составило 1,35 млрд. дол. США.