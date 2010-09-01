По Симферополю сегодня пройдутся грозы с градом и шквалами

09:38, 01 сентября 2010
Общество
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МЧС объявило штормовое предупреждение

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило на сегодня штормовое предупреждение в Симферополе из-за возможного ухудшения погоды.

"1 сентября, в первой и второй половине дня, по Симферополю ожидаются сильные ливни, гроза, град", - говорится в сообщении управления, которым располагает УНИАН.

Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.

 

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