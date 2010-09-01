По Симферополю сегодня пройдутся грозы с градом и шквалами
09:38, 01 сентября 2010Общество
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МЧС объявило штормовое предупреждение
Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило на сегодня штормовое предупреждение в Симферополе из-за возможного ухудшения погоды.
"1 сентября, в первой и второй половине дня, по Симферополю ожидаются сильные ливни, гроза, град", - говорится в сообщении управления, которым располагает УНИАН.
Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.
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