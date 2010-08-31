Университет внутренних дел преобразован в Национальную академию

Кабинет Министров Украины распоряжением №1709-р от 27 августа согласился с предложением Министерства внутренних дел о реорганизации Киевского национального университета внутренних дел путем преобоазования в Национальную академию внутренних дел.

Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.

В то же время правительство согласилось с тем, что Академия управления Министерства внутренних дел будет присоединена к Национальной академии внутренних дел и на ее базе будет создан учебно-научный институт управления Национальной академии внутренних дел.

Реорганизация будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству внутренних дел на подготовку кадров.

Правительство также установило, что слушатели, курсанты, студенты, обучающиеся в реорганизуемых высших учебных заведениях, продолжают учебу в Национальной академии внутренних дел.

Кабинет Министров поручил МВД утвердить по согласованию с Министерством образования и науки устав Национальной академии внутренних дел, а также вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти подать в течение месяца предложения о приведении актов Кабинета Министров Украины в соответствие с этим распоряжением и привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим распоряжением.

Распоряжение правительства вступает в силу одновременно с указом Президента Украины о сохранении за академией статуса национальной.