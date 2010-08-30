Участковый милиционер на автомобиле сбил 4-летнюю девочку

В Донецкой области госпитализирована 4-летняя девочка, которую на автомобиле сбил участковый милиционер.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

ДТП произошло около 18.30 29 августа в селе Дмитриевка Шахтерского района. Автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял участковый инспектор милиции Шахтерского горотдела милиции, совершил наезд на девочку, 2006 года рождения, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области и был доставлен в больницу. «По информации медиков, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает», - сказали в ГУМВД.

В облуправлении милиции также уточнили, что участковый милиционер находился в отпуске. По предварительной информации, в момент совершения ДТП он был трезвым.

«По факту ДТП ведется разбирательство, материалы проверки будут направлены в прокуратуру для принятия решения», - подчеркнули в ГУМВД.