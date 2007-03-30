2 апреля в Киеве будет завершен отопительный сезон

2 апреля в столице будет завершен отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Сегодня мы вносим предложение со 2 апреля прекратить отопительный сезон», - сказал он. По его словам, это возможно потому, что среднесуточная температура уже поднялась до той отметки, при которой можно отключать дома от отопления.

«Потому что температура вышла на среднесуточную достаточную для прекращения теплоснабжения, и таким образом мы сегодня подписываем соответствующее распоряжение», - сказал он.

В то же время, А.ГОЛУБЧЕНКО дал поручение начальникам главных управлений здравоохранения и образования предоставить списки тех заведений, где предлагается оставить отопление до конца запланированного периода, в частности это детские сады, роддома, школы-интернаты и т.д.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании Киевсовета А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что получил телеграмму от НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении поставок газа в столицу в случае непогашения задолженности за использованный газ. Таким образом, возникла угроза закончить отопительный сезон в Киеве, когда температура воздуха еще не позволяет отключить дома от отопления.