Фестиваль боевых единоборств открывается в Любече

28 августа в поселке Любеч (Репкинский район Черниговской области ) состоится ІІІ Открытый фестиваль традиционной славянской культуры и боевых единоборств "Киевская Русь".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Черниговской облгосадминистрации.

Программа фестиваля предусматривает торжественное возложение цветов к памятнику по случаю 900-летия Любечского съезда князей на Замковой горе и открытие памятника древнерусским князьям Олегу и Игорю.

Также в течение дня будет проходить празднично-зрелищная и концертная программа – выступления творческих коллективов Черниговской области и гостей фестиваля, показательные выступления клубов исторического фехтования, школ боевых единоборств, трюковых коллективов и спортивных клубов. А завершат фестиваль "Киевская Русь" выступления этно-рок коллективов, фаер-шоу и праздничный фейерверк.

Кроме того, во время проведения фестиваля на территории стадиона поселка будут работать праздничная торговля; выставка-ярмарка "Город мастеров", выставка-экспозиция "Любеч древний" и презентации территориальных общин Черниговской области. Будут действовать детская театрализованная игровая площадка, площадка "Забавы молодецкие" – с участием клубов славянских единоборств.