Фестиваль боевых единоборств открывается в Любече
Подробнее сообщает Черниговская ОГА
28 августа в поселке Любеч (Репкинский район Черниговской области ) состоится ІІІ Открытый фестиваль традиционной славянской культуры и боевых единоборств "Киевская Русь".
Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Черниговской облгосадминистрации.
Программа фестиваля предусматривает торжественное возложение цветов к памятнику по случаю 900-летия Любечского съезда князей на Замковой горе и открытие памятника древнерусским князьям Олегу и Игорю.
Также в течение дня будет проходить празднично-зрелищная и концертная программа – выступления творческих коллективов Черниговской области и гостей фестиваля, показательные выступления клубов исторического фехтования, школ боевых единоборств, трюковых коллективов и спортивных клубов. А завершат фестиваль "Киевская Русь" выступления этно-рок коллективов, фаер-шоу и праздничный фейерверк.
Кроме того, во время проведения фестиваля на территории стадиона поселка будут работать праздничная торговля; выставка-ярмарка "Город мастеров", выставка-экспозиция "Любеч древний" и презентации территориальных общин Черниговской области. Будут действовать детская театрализованная игровая площадка, площадка "Забавы молодецкие" – с участием клубов славянских единоборств.