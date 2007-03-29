В Украине будет тепло и солнечно

Завтра, 30 марта, синоптики прогнозируют в Украине сухую и теплую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет составлять от 3° тепла до 2° морозу, днем 11-16° тепла.

В южной части и восточных областях ночью 0-5° мороза, на Южном побережье Крыма 1-6° тепла, днем 8-13° тепла. На Закарпатье: без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла; в горах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

31 марта - 1 апреля в Украине сохранится переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях местами до 4° мороза; днем 11-16° тепла, 1 апреля в северных областях 8-13° тепла.

На Закарпатье: без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 13-18° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

В то же время синоптики предупреждают, что 30-31 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится опасность сход снежных лавин.

2-3 апреля в Украине будет без осадков, лишь 2 апреля местами в южной половине, а днем 3 апреля в северных областях пройдут небольшие дожди. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 9-15° тепла.

На Закарпатье: без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Завтра в Киеве и области будет без осадков. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15° тепла, по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла.

31 марта - 1 апреля также осадки не ожидаются. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 31 марта 11-16° тепла, 1 апреля 8-13° тепла.

2-3 апреля в столице и области без осадков, только днем 3 апреля ожидается небольшой дождь. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.