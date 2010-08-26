В Новомосковске половина магазинов отказалась от полиэтиленовой упаковки

В городе Новомосковске Днепропетровской области половина продовольственных магазинов (из более чем 100) отказалась от полиэтиленовой упаковки в пользу бумажной.

Об этом журналистам рассказал городской председатель Новомосковска Виктор ЛИТВИЩЕНКО.

По его словам, власть города рекомендовала торговым предприятиям заменить полиэтиленовые пакеты более экологическими видами упаковки в соответствии с экологической программой, принятой депутатами Новомосковского городского совета.

„Речь не идет о запрете использовать полиэтиленовые пакеты в торговле, поскольку местная власть не имеет таких полномочий. Мы можем только убеждать. Сначала в магазинах негативно отнеслись к нашим рекомендациям, но сегодня уже половина магазинов города перешла на бумажную упаковку”, - отметил городской председатель Новомосковска.

В.ЛИТВИЩЕНКО сообщил, что Новомосковский горсовет официально обратился к органам государственной власти с просьбой запретить использование полиэтиленовой упаковки в Украине и повысить штрафы за нарушение норм благоустройства территории.