Установлен рекорд Украины в категории "Размеры"

В Тернополе установили рекорд Украины, развернув национальный флаг длиной 9,5 км.

Как передает корреспондент УНИАН, флаг развернули по случаю 19-й годовщины провозглашения Независимости Украины вокруг Тернопольского пруда, который расположен в центральной части города. Его держали около 2 тыс. молодых людей-ровесников Независимости, которые приехали в Тернополь со всей области, а также все желающие.

Рекорд фиксировался из катера и самолета. За проведение акции представитель фонда Книги рекордов Украины Александр БУРМИЦКИЙ вручил главе облгосадминистрации Михаилу ЦЫМБАЛЮКУ диплом, которые удостоверяет установление рекорда.

В документе указано, что рекорд установлен в категории «Размеры». «Акция была проведена на высоком организационном уровне, настолько убедительного по длине флага в Украине еще не разворачивали. Возможно, что-то подобное было за рубежом, но точно, что не с нашим национальным флагом», – отметил А. БУРМИЦКИЙ.

Как сообщил председатель М.ЦЫМБАЛЮК, после проведения акции сине-желтый флаг будет разделен на 6 тысяч меньших сегментов – флагов, которые распространят среди учебных и медицинских заведений области, библиотек, заведений культуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Также части рекордного флага передадут во все музеи области.

«Благодаря этой инициативе будет возможность обновить флаги, да и символично, что над зданиями государственных учреждений будет реять частица нашего рекордного флага», – отметил руководитель области.