Джек-пот в 8 миллионов нашел свою хозяйку в Николаеве

Самый крупный по величине джек-пот за всю историю выигрышей государственной лотереи «Лото-Забава» нашел свою хозяйку. Ею стала жительница Николаева Татьяна, сообщил УНИАН лотерейний оператор «М.С.Л.».

На днях в николаевское представительство оператора государственных лотерей «М.С.Л.» обратилась женщина, предъявив счастливый билет. Билет, который стоил Татьяне всего 6 грн. и сделал её восьмикратным миллионером, был куплен на фирменном столе “М.С.Л.” в г. Николаев, на проспекте Ленина, 265.

Татьяна стала 77-м миллионером лотереи «Лото-Забава» и 14-м миллионером в этом году. Динамика результатов говорит сама за себя. Выигрыши становятся крупнее и происходят чаще, что еще раз подтверждает, что «Лото-Забава» была, есть и остается самой популярной игрой среди украинцев, отмечает «М.С.Л.».

Все подробности о победителе можно будет узнать в воскресенье, 22 августа 2010 года, во время прямого эфира розыгрыша «Лото-Забава» в 9:00 на телеканале «1+1». Размер очередного джек-пота составляет 3 млн. грн.