Cегодня - Яблочный Спас
08:37, 19 августа 2010Общество
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Православные празднуют Преображение Господне
Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господне.
Это один из 12 самых больших христианских праздников. В народе его еще называют Яблочный Спас.
В этот день, согласно библейским сказаниям, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразився: его лицо засияло, а одежда стала белой, "как свет". Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.
Сегодня праздник напоминает людям о необходимости изменяться духовно.
В этот день освящают яблоки и другие фрукты и овощи нового урожая и встречают осень.
Люди верили, что если загадать желание, а затем съесть осященное яблочко, то желание обязательно сбудется.
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