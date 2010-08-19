19-летний парень разбил плиты на могилах солдат Великой Отечественной
00:02, 19 августа 2010Общество
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Сообщение из Житомира
В Житомирской области 19-летний парень совершил акт вандализма на могилах солдат Великой Отечественной войны: разбросал плиты и побил их.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Антон СЫЧЕВСКИЙ.
По его словам, событие произошло в ночь на 12 августа в селе Кодня, близ Житомира.
Он уточнил, что парень разорил четыре обелиска на братской могиле 93 советских солдат, погибли в Кодне в годы Великой Отечественной войны.
Возбуждено уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой), которой предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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