19-летний парень разбил плиты на могилах солдат Великой Отечественной

В Житомирской области 19-летний парень совершил акт вандализма на могилах солдат Великой Отечественной войны: разбросал плиты и побил их.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Антон СЫЧЕВСКИЙ.

По его словам, событие произошло в ночь на 12 августа в селе Кодня, близ Житомира.

Он уточнил, что парень разорил четыре обелиска на братской могиле 93 советских солдат, погибли в Кодне в годы Великой Отечественной войны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой), которой предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет.