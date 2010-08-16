«Форд» врезался в грузовую фуру: погибли двое

В Харькове вследствие дорожно-транспортного происшествия на проспекте Героев Сталинграда погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, в 4.30 утра автомобиль «Форд» столкнулся с грузовой фурой «Рено». Во время ДТП погибли двое мужчин, пассажиры легкового автомобиля.

Кроме того, в воскресенье вечером произошло ДТП в Барвенковском районе вблизи с. Грушеваха. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и врезался в трактор. На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля 1991 года рождения.

Также в воскресенье произошло ДТП в Изюмском районе вблизи с. Бабенково. Водитель мотоцикла «ИЖ» выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль ВАЗ. На месте происшествия погибла пассажирка мотоцикла 1949 года рождения.

В целом, по данным ГУ МЧС, за выходные в Харьковской области зарегистрированы 19 ДТП, в которых пострадали 23 человека, погибли - 4 человека.