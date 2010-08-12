Милиция пришла по объявлению "Продается трава у дома"

В Тернопольской области задержали наркоторговца, который продавал марихуану, подавая объявление в Интернете.

Как сообщил корреспонденту УНИАН тернопольский транспортный прокурор Олег ЦИМБАЛЮК, работников линейного отдела милиции на станции Тернополь на сайте объявлений заинтересовало сообщение о том, что продается песня «Трава у дома, земля в иллюминаторе». В объявлении был указан номер мобильного телефона и обусловлено, что цена – «по договоренности». Позвонив по телефону на указанный номер, стражи порядка обнаружили, что продается не собственно песня, а марихуана, которой таким способом торговал креативный наркоторговец.

Во время контрольной закупки за 20 грн. 3,895 г марихуаны правоохранители задержали 41-летнего торговца – онкобольного инвалида 2-й группы. Как выяснилось, тернополянин уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В отношении него возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (повторный сбыт наркотических средств).