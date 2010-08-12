Украинские самолеты поведет в бой другой генерал

20:30, 12 августа 2010
Общество
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На президентском сайте два указа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 813/2010 назначил генерал-лейтенанта Сергея ОНИЩЕНКО командующим Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Другим своим указом за № 814/2010 Президент освободил от должности командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-полковника Ивана РУСНАКА и поручил зачислить его в распоряжение министра обороны Украины.

Оба указа размещены на официальном сайт главы государства.

 

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